Steekpartij in bus met Halloween, ander slachtoffer mishandeld en beroofd

In een streekbus in Prinsenbeek is rond halftwaalf zaterdagavond een passagier gestoken. Een andere passagier was vlak daarvoor uit de bus getrokken en is buiten mishandeld en beroofd. Twee verdachten zijn door hun vader naar het politiebureau gebracht.

Aan de ruzie ging volgens de politie een ruzie tussen twee groepen tieners en twintigers vooraf. De ene groep, van zo'n acht tot tien man, had de andere groep uitgedaagd toen die over de Haverdijk richting de bus liep. Er was iets geroepen waarna volgens een politiewoordvoerder een grimmige sfeer ontstond.

Toen de ene groep de bus instapte, werd de laatste persoon van die groep uit bus getrokken. Een 18-jarige jongen die al in de bus was, zag dit en ging er op af. Op dat moment sloten de deuren van de bus en reed de buschauffeur snel weg. De jongen in de bus merkte op dat moment pas dat hij was gestoken. Het is nog niet duidelijk waarmee. Hij is met een bloedende wond in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Geld overmaken

Het slachtoffer dat vlak daarvoor uit bus was getrokken, is mishandeld. Hij kreeg rake klappen. Hij werd ook gedwongen geld over te maken naar een van zijn belagers. Op basis van diens rekeningnummer kon de politie een van de daders achterhalen, een 17-jarige jongen.

Nog voordat de politie deze kon aanhouden, meldde de vader van deze verdachte zich zelf met zijn zoon en diens broer om hen aan te geven. Het is nog niet duidelijk of een van hen ook verantwoordelijk is voor de steek- of snijwond bij de 18-jarige buspassagier. "Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen", laat de politiewoordvoerder weten.

Na het zien van de verwondingen stopte de buschauffeur op de Vincent van Goghstraat bij een bushalte, waarna de hulpdiensten kwamen.