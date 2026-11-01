Steekpartij in stadsbus in Breda, slachtoffer naar ziekenhuis

In een stadsbus in Breda is rond halftwaalf zaterdagavond iemand gestoken. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Wat er aan het steken voorafging, wordt onderzocht. In de bus zaten op het moment van het steken meerdere passagiers.

De buschauffeur stopte vervolgens op de Vincent van Goghstraat bij de bushalte, waarna de hulpdiensten kwamen. Of er een verdachte is aangehouden, is op dit moment niet bekend.