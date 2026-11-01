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Steekpartij in stadsbus in Breda, slachtoffer naar ziekenhuis

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De buschauffeur stopte na het steken op de Vincent van Goghstraat in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De buschauffeur stopte na het steken op de Vincent van Goghstraat in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

In een stadsbus in Breda is rond halftwaalf zaterdagavond iemand gestoken. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Wat er aan het steken voorafging, wordt onderzocht. In de bus zaten op het moment van het steken meerdere passagiers.

De buschauffeur stopte vervolgens op de Vincent van Goghstraat bij de bushalte, waarna de hulpdiensten kwamen. Of er een verdachte is aangehouden, is op dit moment niet bekend.

  • Wat er aan het steken in de bus voorafging, wordt onderzocht (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    Wat er aan het steken in de bus voorafging, wordt onderzocht (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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