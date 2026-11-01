Studenten overmeesteren inbreker (31) na inbraak in Tilburgs studentenhuis

Een 23-jarige student uit Tilburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag een inbreker op heterdaad betrapt in zijn studentenhuis. Hij raakte in gevecht met de 31-jarige man. Zijn huisgenoten schoten hem te hulp en konden de inbreker tegenhouden, meldt de politie.

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De student kwam rond vier uur 's nachts thuis bij zijn studentenhuis aan de Ringbaan Oost. Daar zag hij een onbekende man staan. Al snel besefte hij dat het om een inbreker ging.

De student bedacht zich geen moment en greep de man vast, waarna de twee met elkaar in gevecht raakten. De inbreker wist zich los te rukken en vluchtte via de voordeur naar buiten.

De huisgenoten van de student werden wakker van het rumoer en renden achter de man aan. Zij haalden de inbreker in en hielden hem vast tot de politie kwam.

In de rugzak van de verdachte vonden agenten spullen van de student, waaronder zijn laptop.