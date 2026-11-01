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Flinke schade nadat politieauto inhaalt en op kerende auto botst in Tilburg

Aangepast
De politieauto raakte bij de botsing zwaar beschadigd (foto: Persburo-BMS).
De politieauto raakte bij de botsing zwaar beschadigd (foto: Persburo-BMS).

Een politieauto is zaterdagavond op een andere auto gebotst op de Bredaseweg in Tilburg. De bestuurder van die auto wilde keren op de weg en stuurde naar links op het moment dat de politieauto, die onderweg was naar een melding, enkele auto's aan het inhalen was.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De botsing vond plaats bij de kruising met de Roggestraat. Zowel de politieauto als de andere auto raakten zwaar beschadigd. Ook een deel van  een lantaarnpaal brak af. Deze viel op een geparkeerde auto, die daarbij eveneens beschadigd raakte.

Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de beschadigde auto's mee te nemen. 

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