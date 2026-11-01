Passant vindt lichaam van man (31) in water, slachtoffer lag er al langer

In een gracht bij het Glorieuxpark aan de Geldropseweg in Eindhoven is zondagochtend een lichaam gevonden door een voorbijganger. Na onderzoek blijkt het te gaan om het lichaam van een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

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De voorbijganger had vrijdag ook al iets in het water zien liggen, maar dacht toen nog dat het ging om vuilnis. Het lichaam zou al in verregaande staat van ontbinding zijn. Het is nog niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen.

Rond het middaguur is het lichaam door duikers, met hulp van de brandweer, uit het water gehaald. Hierbij werd een kraan ingezet.

De omgeving werd na de vondst afgezet. In het Glorieuxpark was een tent neergezet waar de dienst Forensische Opsporing sporenonderzoek deed.