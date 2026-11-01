Voorbijganger vindt lichaam in water, zou er al langer hebben gelegen

In een gracht bij het Glorieuxpark aan de Geldropseweg in Eindhoven is zondagochtend een lichaam gevonden door een voorbijganger. Rond het middaguur is dit door duikers, met hulp van de brandweer, uit het water gehaald. Hierbij werd een kraan ingezet.

De voorbijganger had vrijdag ook al iets in het water zien liggen, maar dacht toen nog dat het ging om vuilnis. Het lichaam zou al in verregaande staat van ontbinding zijn.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen. Ook is nog niet duidelijk of er sprake is van een natuurlijke dood, een ongeluk of een misdrijf. De politie doet onderzoek.

De zorginstelling vlakbij het water laat weten geen bewoners te missen.

In het Glorieuxpark is een tent neergezet waar de dienst Forensische Opsporing sporenonderzoek doet. De omgeving is nog altijd afgezet, en de politie houdt met alle scenario’s rekening.