Schaatsbaan Breda tijdelijk ontruimd nadat brandalarm afging

De Optisport kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg in Breda is zondagochtend ontruimd nadat het brandalarm afging. Bij het leegmaken van een frituurpan was een klein beetje vet achtergebleven. Dat had vlam gevat.

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Het personeel heeft het vuur direct met een blusdeken geblust. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd, maar hoefde verder niets meer te doen.

Op het moment dat het alarm afging, waren meer dan honderd bezoekers binnen. Zij hebben even buiten gestaan, maar mochten daarna weer naar binnen.