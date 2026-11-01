Halloweenplezier in Nieuwe Hoeven: griezelen langs versierde huizen

De wijk Nieuwe Hoeven in Heeze stond zaterdagavond in het teken van Halloween. Kinderen gingen langs twaalf straten met feestelijk versierde huizen om snoep op te halen. Bewoners maakten van hun tuinen griezelige taferelen. Het evenement is een jaarlijkse traditie.

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De Halloweentocht in Nieuwe Hoeven voerde de deelnemers langs twaalf straten, waaronder de Ten Borchwardlaan, Aangelagen en Windrecht. De route was zorgvuldig samengesteld en leidde langs huizen die speciaal voor Halloween waren versierd.

Langs de route hadden bewoners hun voortuinen omgetoverd tot spannende plekken. Sommige tuinen waren voorzien van griezelige decoraties om de kinderen een enge, maar leuke ervaring te geven. Bij de deelnemende huizen konden de jonge deelnemers hun snoepvoorraad flink aanvullen.

Samenwerking maakt tocht mogelijk

De jaarlijkse Halloweentocht wordt georganiseerd door vrijwilligers, bewoners en lokale sponsoren uit de wijk. Dankzij hun samenwerking kunnen kinderen gratis deelnemen aan het evenement. Het is een traditie die zorgt voor verbinding in de buurt.

Voor één avond veranderden de straten van Nieuwe Hoeven in een wereld vol Halloweenplezier. De tocht benadrukt hoe bewoners gezamenlijk iets bijzonders voor hun wijk kunnen organiseren. Kinderen genoten zichtbaar van de versierde huizen en de spannende sfeer.