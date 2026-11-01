Gemeente Laarbeek spreekt met Dorpsraad Lieshout

De gemeente Laarbeek heeft deelgenomen aan een vergadering van de Dorpsraad Lieshout. Wethouder Monika Slaets en beleidsadviseur Amber van Eersel waren hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst zijn actuele onderwerpen besproken en afspraken gemaakt.

Gevonden voor jou

Tijdens de reguliere vergadering van de Dorpsraad Lieshout waren naast wethouder Monika Slaets en beleidsadviseur Amber van Eersel ook dorpsondersteuner Miranda Goedemans aanwezig. Goedemans is standaard betrokken bij zorg- en welzijnsvraagstukken. De dorpsraad benadrukt dat een goede relatie met beleidsmakers de afstand tussen politiek en inwoners verkleint en de samenwerking vergemakkelijkt.

Actualiteiten besproken

De dorpsraad heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om lopende onderwerpen en knelpunten rechtstreeks te delen. Onderwerpen als de Waterpoortroute, de wadi aan de Dorpstraat en het monument in de Molenstraat kwamen aan bod. Het monument, een boom met plaquette ter ere van het 25-jarig huwelijk van Koningin Beatrix en Prins Claus, bleek niet als officieel monument geregistreerd te zijn.

Gemeentelijke betrokkenheid

Wethouder Slaets heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat de gemeente betrokken wil blijven bij lokale initiatieven, zoals bijeenkomsten van verenigingen. De dorpsraad heeft toegezegd dat de gemeente bij een volgende sessie aanwezig kan zijn. De wethouder heeft ook enkele bevindingen uit deze bijeenkomsten gedeeld, zodat er direct actie kan worden ondernomen.