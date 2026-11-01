Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Roosendaal

De stroomstoring in Roosendaal is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend tien uur en twintig minuten zonder stroom. De storing werd om drie uur vanmiddag beëindigd.

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De stroomstoring in Roosendaal duurde ruim vier en een half uur. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan kabels en leidingen, is de oorzaak van de storing nog niet bekend en wordt deze onderzocht.

De getroffen adressen bevonden zich in postcodegebied 4708. De storing had naar verwachting om kwart over drie opgelost moeten zijn, maar dit gebeurde uiteindelijk een kwartier eerder.