Auto knalt tegen lantaarnpaal na botsing tussen twee auto's op N260

Twee auto's zijn zondagmiddag op de N260 tussen Gilze en Alphen op elkaar gebotst. Door de klap schoot een van de auto's van de weg en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De paal brak daarbij af.

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Ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk om de betrokkenen te controleren. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De politie heeft met getuigen gesproken en verklaringen opgenomen van de bestuurders. Daarna zijn de beschadigde auto's door een bergingsbedrijf weggesleept. Verkeershinder

Het ongeluk zorgde wel voor veel verkeershinder. De weg was lange tijd afgesloten, waardoor in beide richtingen flinke files ontstonden. Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.