Siebe blijft beste freerunner ter wereld, maar wil geen energieverspilling

Siebe van de Spijker blijft een klasse apart als freerunner. De 24-jarige Eindhovenaar pakte zondag in Beijing zijn vierde wereldtitel. De komende jaren wil hij de beste van de wereld blijven, maar er liggen wel uitdagingen op financieel gebied. “Ik kan behoorlijk wat hulp gebruiken.”

In de Chinese hoofdstad was Van de Spijker zondag de snelste op het onderdeel Speed. Daarbij draait het om het zo snel mogelijk afleggen van een parcours vol hindernissen. Het was de vierde keer dat de Eindhovenaar de wereldtitel pakte.

Dit keer vertegenwoordigde hij TeamNL en werden de kosten van zijn reis vergoed. Normaal gesproken betaalt hij de hele trip naar het buitenland zelf. “Ik streef ernaar om een A-status te halen bij NOC*NSF, dat levert een salaris op. Een aantal collega’s van mij hebben die al, die hebben aan een traject meegedaan.”

Hij heeft de hulp van sponsoren dan ook hard nodig. De reizen naar de buitenlandse toernooien kosten namelijk veel geld. “Regelmatig ga ik samenwerkingen aan op social media en ik werk parttime, de huur moet natuurlijk ook worden betaald. Het liefst richt ik me alleen op freerunning. Ik wil de beste atleet ter wereld zijn, dat kan alleen als ik de volledige focus heb. Al het andere is energieverspilling.”