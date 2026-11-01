Willy en René vonden PSV te lief voor Willem II: 'Had 10-0 moeten zijn'

PSV-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof hebben geweldig genoten van het pak slaag dat hun club dit weekend uitdeelde aan buurman Willem II. 7-0 werd het voor de Eindhovenaren en daarmee kwam Willem II volgens Willy nog goed weg ook.

Kristian Westerveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Met alle respect voor Willem II, maar je moet ze oprollen. Je moet geen clementie hebben. Als er nou één wedstrijd was waarin het dubbele cijfers hadden kunnen worden dan was het deze wel." Maar de eerlijkheid gebiedt hen wel te zeggen dat het dan 10-1 had moeten worden. "Want die ene kans voor Willem II hadden wij ook nog gemaakt!" De letterlijke kans voor open doel voor Willem II'er Uriël van Aalst durven de gebroeders in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant nu al wel 'de flopper van het jaar' te noemen. "Dat was een klein kansje, vond je niet?" zegt Willy spottend. "Lege goal, de keeper naar huis. Hij dacht: ik kan een keer tegen PSV scoren en hij wilde hem hoog in de touwen schoppen en toen ging ie op de lat..." Voor Willy belooft het weinig goeds. "Het is jammer voor Willem II en het Brabantse voetbal maar die gaan het niet redden. Ik hoop van wel maar dat is tegen beter weten in. Die gaan geen wedstrijd winnen zo."

"Die goal van Mijnans maakte ik vroeger op de training ook."

PSV speelde volgens René voor rust ook geen geweldige wedstrijd. "Maar na rust was het weer het PSV wat we graag willen zien: druk zetten, doelpunten maken. En onze vriend Pepi is weer back in town en scoorde ook weer. Die kunnen we tegen Club Brugge wel eens hard nodg hebben tegen Club Brugge." Toch had Willy nog een kanttekening. "Ik geloof dat ik wel 120 keer balbezit heeft gehad. Dat ging deze keer dan gelukkig allemaal goed maar dat betekent wel dat je veel te vaak hebt teruggespeeld op de keeper." Bij PSV waren er zeven verschillende doelpuntenmakers en dat vindt Willy positief. "Dat streelt iedereen weer. Er zaten een paar gelukkige doelpunten bij en een paar hele mooie. Die van Mijnans was wel de mooiste." René is het daarmee eens. "Dat was een wereldgoal. Maar ik zei wel tegen de gasten in mijn lounge dat ik die vroeger op de training ook zo maakte." Willy knikt. "Op de training wel ja." Hoe dan ook, mede door deze goal bewijst Mijnans volgens Willy dat Bosz hem voorlopig maar moet laten staan als spits, ondanks de terugkeer van Pepi.

"Aanvangen met die uitbreiding. Hop!"

Deze week kwam de uitbreiding van het Philips Stadion ook weer een stap dichterbij. Tot vreugde van Willy maar niet van René. "Ik hou mij twijfels", zegt René. "Er wonen een half miljoen mensen hier in de regio. Dan vind ik een uitbreiding met twintigduizend plaatsen wel heel erg veel." Willy ziet dat veel positiever. "Je moet wel uitbreiden, want de concurrenten doen dat ook. En de regio groeit enorm, dus over die belangstelling maak ik me geen zorgen. Ik zeg: aanvangen met die uitbreiding. Hup!" Als die verbouwing doorgaat, wordt het stadion zo'n vijftien meter hoger en dat betekent wel dat het dak er, in dit geval letterlijk, een jaar van af moet. Ook daar ziet Willy geen enkel probleem. "Gelukkig regent het nooit in Nederland", lacht hij. "Dus Misschien moet PSV alleen wat zonnebrandcrème en parasols uitdelen. De zaak komt straks bij de gemeenteraad, ik hoop dat het alleen een hamerstuk wordt."