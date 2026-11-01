FC Den Bosch verslaat FC Emmen met 0-5 in uitwedstrijd

FC Den Bosch heeft zondag FC Emmen overtuigend verslagen met 0-5. Op De Oude Meerdijk in Emmen waren de Bosschenaren heer en meester en wisten zij in speelronde 13 van de competitie een klinkende overwinning te boeken.

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De ploeg uit Den Bosch begon de wedstrijd met een aantal wijzigingen in het basiselftal. Monzialo, Van Schuppen, Karlsson Grach en Boumassaoudi kregen een plek in de startopstelling. Zij vervingen De Vries, Hoffman, Semedo en Wang.

Het eerste doelpunt viel al vroeg in de wedstrijd. In de vijfde minuut wist Kevin Monzialo, na een goede voorbereidende actie van Boumassaoudi en De Corte, de bal in de verre hoek te krullen: 0-1. FC Emmen kreeg daarna enkele kansen, maar doelman Pepijn van de Merbel stond paraat om zijn doel schoon te houden.

Den Bosch loopt uit

De bezoekers bleven aandringen en verdubbelden de voorsprong in de 29e minuut. Een schot van Boris van Schuppen werd eerst gekeerd door de Emmer doelman, maar Devon De Corte wist uit de rebound raak te schieten: 0-2. Ondanks enkele tegenaanvallen van FC Emmen gingen de teams met deze stand de rust in.

In de tweede helft bleef FC Den Bosch de boventoon voeren. Een kopbal van aanvoerder Jeffry Fortes uit een hoekschop bracht de stand op 0-3. Kevin Monzialo zorgde later voor de 0-4 met een eenvoudige intikker na een goede actie van Lorenzo Hoffman. Het laatste doelpunt viel door een ongelukkige eigen treffer van FC Emmen-speler Dede-Lhomme, die de bal met een kopbal in eigen doel liet belanden: 0-5.

Volgende wedstrijd

Met deze overwinning komt FC Den Bosch sterk uit speelronde 13 en neemt het drie punten mee naar huis. De ploeg zal zich nu richten op de volgende wedstrijd in de competitie.