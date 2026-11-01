Stroomstoring treft Zundert, oorzaak nog onbekend

In Zundert zijn sinds vanavond half zeven minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht de storing rond kwart voor tien vanavond te hebben opgelost.

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De storing in Zundert begon om half zeven en treft postcodegebied 4881. De oorzaak van de problemen is nog niet bekend, maar de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

Volgens de laatste informatie is de verwachting dat de stroomvoorziening rond kwart voor tien vanavond weer hersteld zal zijn. Tot die tijd blijven minder dan 25 adressen zonder stroom.