Sleutels van café ‘t Anker overgedragen

De sleutels van café ‘t Anker zijn zaterdagavond symbolisch overgedragen. Het pand in De Mortel wordt komende maanden verbouwd, waarna de nieuwe eigenaren in januari een nieuw concept starten.

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Tijdens het slotfeest op zaterdagavond 31 oktober heeft Jelco Broks van de werkgroep Behoud ‘t Anker de sleutels van het café overhandigd. De Mortelse zaak wordt vanaf nu verbouwd door Mark Jongeling en Niek Scheepers, die de nieuwe eigenaren zijn.

De verbouwing zal zowel het café als de zaal omvatten. Het duo heeft aangegeven dat ze in januari willen beginnen met hun nieuwe concept. Wat dat precies inhoudt, is nog niet bekendgemaakt.

Ondertussen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Er hebben zich al meerdere sollicitanten gemeld voor de beschikbare vacatures. Ook lopen de aanvragen voor feesten in de zaal binnen, laten de eigenaren weten.

De werkgroep Behoud ‘t Anker heeft zich jarenlang ingezet om het café te behouden voor De Mortel. Met de overdracht van de sleutels komt er nu een nieuwe fase aan voor het pand en de gemeenschap.