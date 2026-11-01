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Stroomstoring in Vught, oorzaak nog onbekend

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De stroomstoring in Vught is opgelost. De storing begon rond half acht vanavond en trof minder dan 25 adressen. Om twintig voor negen was het probleem verholpen.

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De storing ontstond onverwacht, maar de oorzaak wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van stroom- en gasnetwerken. Het ging om een klein aantal getroffen adressen in postcodegebied 5263.

De netbeheerder had aanvankelijk verwacht de storing rond kwart voor elf te verhelpen, maar kon het probleem ruim daarvoor al oplossen.

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