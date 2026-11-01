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Schuurtje gaat volledig in vlammen op bij brand in Bladel

Houten schuur afgebrand Bladel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Houten schuur afgebrand Bladel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Een houten schuurtje aan het Sint Janskruid in Bladel is zondagavond volledig verwoest door een brand. Het schuurtje stond tussen de begroeiing en was niet meer te redden.

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Redactie

De brandweer kwam met een tankautospuit en een waterwagen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het schuurtje. Het houten gebouwtje en alle spullen die erin lagen gingen verloren.

Nadat het vuur was geblust, controleerde de brandweer de omgeving nog uitgebreid op smeulende resten en verborgen brandhaarden. Pas toen zeker was dat de brand volledig uit was, konden de hulpdiensten vertrekken.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

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