Navigatie overslaan
Ontdek

Overleden persoon gevonden in huis, recherche doet onderzoek in Tilburg

Aangepast
Overleden persoon Tilburg (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Overleden persoon Tilburg (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Een overleden persoon is zondag gevonden in een huis aan de Berkenrodelaan in Tilburg. Rond het huis staan recherchewagens opgesteld en agenten in witte pakken doen uitgebreid onderzoek. De politie heeft de straat afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond het huis is een groot deel van de straat afgezet met linten. Op de locatie staan meerdere recherchewagens en een Plaats Delict-unit, een speciale onderzoekswagen van de politie. 

Ook doet de politie buurtonderzoek in de omgeving van het huis. Een team spreekt met omwonenden.

Wie de overleden persoon is en wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.