Overleden persoon gevonden in huis, recherche doet onderzoek in Tilburg

Een overleden persoon is zondag gevonden in een huis aan de Berkenrodelaan in Tilburg. Rond het huis staan recherchewagens opgesteld en agenten in witte pakken doen uitgebreid onderzoek. De politie heeft de straat afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

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Rond het huis is een groot deel van de straat afgezet met linten. Op de locatie staan meerdere recherchewagens en een Plaats Delict-unit, een speciale onderzoekswagen van de politie.

Ook doet de politie buurtonderzoek in de omgeving van het huis. Een team spreekt met omwonenden.

Wie de overleden persoon is en wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.