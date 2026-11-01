Overleden vrouw gevonden in huis in Tilburg, mogelijk misdrijf

De politie heeft zondag in een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg het lichaam van een vrouw gevonden. Zij is mogelijk om het leven gekomen door een misdrijf, meldt een politiewoordvoerder. De politie doet onderzoek in en om de woning.

Volgens de woordvoerder werd de vrouw aan het eind van de ochtend gevonden. In de loop van de middag ontstond het vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf. Over de reden van dat vermoeden wil de woordvoerder niets zeggen. Een natuurlijke dood is volgens hem ook nog niet uitgesloten.

Rond het huis is een groot deel van de straat afgezet met linten. Op de locatie staan meerdere recherchewagens en een Plaats Delict-unit, een speciale onderzoekswagen van de politie. Ook doet de politie buurtonderzoek in de omgeving van het huis. Een team spreekt met omwonenden.