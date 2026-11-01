Gratis activiteiten in wijkcentrum Schadewijk

In wijkcentrum Schadewijk in Oss start een gratis pilotprogramma met creatieve activiteiten, beweging en ontmoetingen. Het programma duurt vijf dinsdagen en begint om tien uur ’s ochtends.

Gevonden voor jou

Wijkcentrum Schadewijk in Oss biedt een nieuw programma aan waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, actief kunnen bewegen en creatief bezig kunnen zijn. Het initiatief is een samenwerking tussen Ons Welzijn, Muzelink en SEC.

De pilot duurt vijf dinsdagen en vindt plaats van tien uur tot twaalf uur ’s ochtends. Deelname is gratis en bedoeld om de sociale samenhang in de wijk te versterken. Het adres van het wijkcentrum is Leeuwerikstraat 2 in Oss.

Activiteiten en ontmoeting

Buurtbewoners kunnen rekenen op een afwisselend programma met verschillende soorten activiteiten. Het gaat onder meer om creatieve workshops, sportieve beweging en mogelijkheden om met elkaar in contact te komen.

Het doel van het programma is om gezelligheid te bieden en tegelijkertijd bewoners te stimuleren om actief te blijven. Het is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een laagdrempelige manier om mee te doen aan activiteiten in de wijk.