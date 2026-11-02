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Stroomstoring in Neerkant: netbeheerder werkt aan oplossing

In Neerkant, gemeente Deurne, is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om tien voor twee ’s nachts. De oorzaak is nog onbekend en het is niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten.

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De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert, is bezig om het probleem op te lossen. De verwachting is dat de storing rond vijf uur ’s ochtends verholpen zal zijn.

Het postcodegebied dat getroffen is, is 5758. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

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