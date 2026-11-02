Stroomstoring in Breda: herstel verwacht rond tien uur

In Breda zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De netbeheerder is aan het werk en verwacht dat het probleem rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring begon om half zeven en treft adressen in postcodegebied 4836. De oorzaak van de storing is nog niet bekend; de netbeheerder onderzoekt wat er aan de hand is.

De netbeheerder, verantwoordelijk voor het beheer van de stroomkabels, hoopt de storing in Breda uiterlijk vanmiddag op te lossen.