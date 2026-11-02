RKSV Heeze speelt gelijk tegen Budel

RKSV Heeze heeft een spannende derby tegen Budel met 2-2 afgesloten. Beide ploegen scoorden vier keer binnen twaalf minuten en moesten uiteindelijk genoegen nemen met één punt.

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De derby tussen RKSV Heeze en Budel trok veel publiek, wat de sfeer rond de wedstrijd extra levendig maakte. Beide teams begonnen voorzichtig, met de nadruk op verdedigen en het creëren van kansen via snelle uitvallen. De eerste helft leverde wel kansen op, maar geen doelpunten, waardoor de ruststand 0-0 bleef.

In de tweede helft kwam Budel in de 61e minuut op voorsprong dankzij een treffer van Finn Bogers, die een voorzet succesvol afrondde. Heeze sloeg echter meteen terug. Bij een aanval van de thuisploeg werd een poging afgeslagen, waarna Teun Vinck de afvallende bal hard binnen schoot: 1-1. Slechts twee minuten later bracht Gijs Moerenhout Heeze zelfs op voorsprong. Hij werd diep gestuurd en passeerde de doelman: 2-1.

Budel vecht zich terug

Ondanks de voorsprong van Heeze bleef Budel aandringen. Dat leidde in de 72e minuut tot een gelijkmaker. Wouter Spee kopte de bal uit een hoekschop overtuigend binnen: 2-2. Beide ploegen leken tevreden met het resultaat, aangezien geen van de teams een nederlaag hoefde te incasseren.

RKSV Heeze speelt volgende week een uitwedstrijd tegen NWC in Asten. Beide clubs bevinden zich in de onderste regionen van de ranglijst, wat kansen kan bieden voor een belangrijk resultaat.