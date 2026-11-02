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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Zundert

In Zundert zijn minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon vanochtend om vier minuten over negen en naar verwachting is het rond twaalf uur opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Zundert hangt samen met een eerdere storing of werkzaamheden. Het probleem treft postcodegebied 4881 in de gemeente Zundert.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen, werkt aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of de storing eerder kan worden verholpen dan de verwachte tijd.

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