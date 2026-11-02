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Bijgebouw mag gebouwd worden in Wintelre

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor de bouw van een bijgebouw in Wintelre. Het gaat om een omgevingsvergunning voor een activiteit buiten het bestemmingsplan.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 29 oktober verleend voor het bijgebouw aan Bijsterveld in Wintelre. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betekent dat de bouw niet direct binnen het bestaande bestemmingsplan valt, maar toch wordt toegestaan.

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