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Jagerspad in Sterksel afgesloten voor vracht- en landbouwverkeer

Het Jagerspad in Sterksel is gesloten verklaard voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen. De gemeente Heeze-Leende heeft dit verkeersbesluit genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Fietsers mogen voortaan wel in beide richtingen gebruik maken van de weg.

Gevonden voor jou

Het Jagerspad is een eenrichtingsweg binnen de bebouwde kom van Sterksel en ligt in een 30-kilometerzone. De weg werd regelmatig gebruikt als alternatieve route door vrachtwagens en landbouwvoertuigen, terwijl de inrichting en functie hier niet geschikt voor zijn. Door de nieuwe maatregelen blijft een alternatieve route beschikbaar voor deze voertuigen. De borden worden geplaatst en het besluit treedt daarna in werking.

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