Alcoholverbod uitgebreid naar nieuwe gebieden in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft nieuwe gebieden aangewezen waar een alcoholverbod geldt. Het verbod moet overlast verminderen op plekken zoals parken, pleinen en sportvelden. Vanaf 9 september is het verboden om hier alcohol te drinken of mee te nemen.

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Het alcoholverbod geldt onder andere voor het Cruyffcourt, Elisabethpark en het Vincent van Goghplein in Etten-Leur. De maatregel is bedoeld om overlast, zoals baldadigheid en vervuiling, te verminderen. Politie en Boa’s kunnen nu ingrijpen in deze gebieden voordat problemen ontstaan.

Terrassen van horecazaken en plekken met een ontheffing blijven uitgezonderd van het verbod. De gemeente evalueert de maatregel elke twee jaar om te bepalen of het gewenste effect wordt bereikt.