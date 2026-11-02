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Nieuwe kozijnen voorgevel Keenestraat in Klundert

In Klundert zijn nieuwe kozijnen toegestaan aan de voorgevel van een pand aan de Keenestraat. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 29 oktober 2026 verzonden en geldt voor het pand aan de Keenestraat 4. Het plaatsen van de kozijnen mag beginnen, ondanks een mogelijke bezwaarprocedure. Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na de verzenddatum.

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