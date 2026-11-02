Roosendaal wijzigt omgevingsplan voor oude centrum

De gemeente Roosendaal heeft het omgevingsplan voor het oude centrum aangepast. Het plan moet de leefbaarheid en veiligheid verbeteren in gebieden zoals de Markt en Brugstraat.

Gevonden voor jou

De wijzigingen in het TAM-omgevingsplan 'Oude Centrum' hebben een juridisch-planologische uitwerking gekregen. Dit plan regelt welke functies wel of niet zijn toegestaan om verloedering en ongewenst gebruik van panden tegen te gaan. Het omgevingsplan ligt vanaf maandag 2 november tot en met 14 december zes weken ter inzage, zowel online als op het stadskantoor van Roosendaal.