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GLOW Veldhoven trekt door Veldhoven-Dorp van 7 tot 14 november

De burgemeester van Veldhoven heeft vergunning verleend voor het evenement GLOW Veldhoven. Het lichtfestival vindt plaats van 7 tot en met 14 november en volgt een route door Veldhoven-Dorp.

Gevonden voor jou

GLOW Veldhoven start op De Plaatse en trekt via een vooraf bepaalde route door Veldhoven-Dorp. Het evenement staat bekend om zijn spectaculaire lichtinstallaties en trekt jaarlijks veel bezoekers. De vergunning is op 29 oktober verleend en verzonden naar de aanvrager.

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