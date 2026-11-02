Veldhoven voert nulbeleid voor vuurwerkontheffingen komende jaarwisseling

De gemeente Veldhoven heeft besloten om voor de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen te verlenen. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken.

Gevonden voor jou

De burgemeester heeft samen met de lokale driehoek en andere Kempengemeenten besloten dat het niet verantwoord en niet uitvoerbaar is om vuurwerkontheffingen te verlenen. Redenen hiervoor zijn onder andere de korte voorbereidingstijd, onvoldoende capaciteit en kennis bij betrokken instanties, en de beperkte mogelijkheden voor toezicht en handhaving tijdens oudejaarsnacht. Daarnaast kan vergund vuurwerk zorgen voor meer drukte en complicaties bij het handhaven van het landelijke vuurwerkverbod.

Het besluit voorkomt dat verenigingen en stichtingen onnodig tijd en geld investeren in voorbereidingen. Na afloop van de jaarwisseling wordt het beleid geëvalueerd, samen met de andere Kempengemeenten. Op basis van die evaluatie wordt gekeken of het nulbeleid in de toekomst wordt aangepast.