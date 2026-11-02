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Vlooienmarkt bij Gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen op 8 november

Op 8 november organiseert Drumfanfare Jong Leven een vlooienmarkt bij Gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen. De markt vindt plaats zonder op- en afbouwactiviteiten.

Gevonden voor jou

De vlooienmarkt wordt gehouden bij Gemeenschapshuis D’n Heuvel aan Heuvel 11 in Gerwen. Drumfanfare Jong Leven heeft toestemming gekregen voor deze activiteit. Het evenement biedt een kans om tweedehands spullen te kopen en te verkopen.

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