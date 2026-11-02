Advertentie
Tijdelijke verkeersmaatregel in Rozenstraat, Vught
De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke verkeersmaatregel in de Rozenstraat. De maatregel geldt op 19 november 2026.
De vergunning voor deze verkeersmaatregel is op 29 oktober verzonden. Het gaat om een tijdelijke aanpassing van het verkeer in de Rozenstraat, waarschijnlijk om werkzaamheden of een evenement mogelijk te maken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie