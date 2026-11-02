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Tijdelijke verkeersmaatregel in Rozenstraat, Vught

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke verkeersmaatregel in de Rozenstraat. De maatregel geldt op 19 november 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning voor deze verkeersmaatregel is op 29 oktober verzonden. Het gaat om een tijdelijke aanpassing van het verkeer in de Rozenstraat, waarschijnlijk om werkzaamheden of een evenement mogelijk te maken.

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