Gratis beweeggroepen in Oirschot en Middelbeers

In Oirschot en Middelbeers kun je gratis meedoen met een beweeggroep. Iedere donderdag wandelen deelnemers samen een route en doen ze onderweg oefeningen. Het initiatief is bedoeld om mensen ook in de koudere maanden actief en in beweging te houden.

Gevonden voor jou

De beweeggroepen in de gemeente Oirschot zijn bedoeld voor iedereen. Er is geen ervaring nodig en je kunt op je eigen tempo meedoen. Onderweg worden eenvoudige oefeningen gedaan die helpen bij balans, kracht en soepel bewegen. De oefeningen kunnen waar nodig worden aangepast.

Het initiatief biedt niet alleen fysieke voordelen, maar ook sociale. Samen wandelen zorgt voor een vast moment in de week, waarbij je andere mensen ontmoet en een praatje maakt. Dit kan het makkelijker maken om vol te houden en in beweging te blijven.

Elke donderdag actief

De groepen zijn actief in zowel Oirschot als Middelbeers. Deelnemers wandelen samen een route en combineren dit met lichte fysieke activiteiten. Volgens neuropsycholoog Erik Scherder is bewegen in combinatie met daglicht belangrijk om een winterdip te voorkomen. Zelfs op bewolkte dagen is het licht buiten vaak gunstig voor je lichaam.