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Kinderboerderij Bergeijk krijgt toestemming voor tijdelijke verblijven

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van dierverblijven, containers en een bouwkeet bij de kinderboerderij op Lijnt 16.

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De vergunning maakt het mogelijk om vier dierverblijven, twee opslagcontainers en een bouwkeet neer te zetten. Dit is nodig vanwege de verhuizing van de kinderboerderij. Het besluit is vorige week genomen en op 29 oktober verzonden. Het gaat om een buitenplanse toestemming, wat betekent dat regels in het omgevingsplan tijdelijk worden aangepast.

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