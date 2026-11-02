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Vergunning voor autolaadkraan bij renovatie in Westerhoven
In Westerhoven is toestemming verleend voor het plaatsen van een autolaadkraan bij renovatiewerkzaamheden aan de Ekkerweg en het Keulsepad op 9 en 12 november.
De autolaadkraan zal gebruikt worden voor het vernieuwen van de daken op beide locaties. Dit gebeurt in de openbare ruimte en valt onder een vergunning die is afgegeven door de gemeente Bergeijk.
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