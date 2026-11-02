Tienkamp Riethoven: vergunning voor quizavond en speldag

De gemeente Bergeijk heeft een vergunning verleend voor de Tienkamp Riethoven. Op 15 mei 2027 is er een quizavond en op 16 mei 2027 een speldag bij de voetbalvereniging in Riethoven.

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Het evenement vindt plaats op de locatie van de voetbalvereniging aan de Rijtjes in Riethoven. Tijdens de activiteiten wordt onder meer gebruikgemaakt van openbare ruimte en mag er geluid geproduceerd worden. Ook is er toestemming voor het schenken van alcohol.