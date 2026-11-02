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Bergeijk stelt bijdrage ziektekostenverzekering vast

De gemeente Bergeijk heeft de nieuwe bijdragen voor collectieve ziektekostenverzekeringen vastgesteld. Deze gaan in op 1 januari 2027 en variëren van 25 tot 40 euro per maand, afhankelijk van de gekozen verzekering.

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De regeling geldt voor aanvullende verzekeringen van CZ en VGZ. De gemeente vergoedt maximaal de werkelijke kosten als de aanvullende verzekering minder kost dan de vastgestelde bijdrage. De oude regeling uit 2025 wordt vanaf 1 januari 2027 ingetrokken.

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