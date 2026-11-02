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Bedrijfswoning toegestaan in bestaand pand in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft toestemming verleend voor het bouwen van een kleine bedrijfswoning in een bestaand pand aan de Spoordonkseweg.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om een kleine bedrijfswoning te realiseren binnen het pand aan de Spoordonkseweg 128 en 128A. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het project buiten de standaard regels valt, maar wel is goedgekeurd.

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