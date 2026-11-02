Navigatie overslaan
Ontdek

Standplaatsvergunning verleend voor Wilhelminaplein en Torenplein Someren

Het Wilhelminaplein en Torenplein in Someren krijgen een nieuwe standplaats. De vergunning geldt vanaf 26 oktober 2026 tot en met 25 oktober 2027.

Gevonden voor jou

De gemeente Someren heeft een vergunning verleend aan Goud Tour B.V. om een standplaats in te nemen op deze locaties. De vergunning werd op 16 oktober 2026 verzonden en geldt voor een periode van één jaar.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Someren

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.