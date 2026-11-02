Standplaatsvergunning verleend voor Wilhelminaplein en Torenplein Someren

Het Wilhelminaplein en Torenplein in Someren krijgen een nieuwe standplaats. De vergunning geldt vanaf 26 oktober 2026 tot en met 25 oktober 2027.

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De gemeente Someren heeft een vergunning verleend aan Goud Tour B.V. om een standplaats in te nemen op deze locaties. De vergunning werd op 16 oktober 2026 verzonden en geldt voor een periode van één jaar.