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Notenboom in Biest-Houtakker mag worden gekapt
Het college van Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het kappen van een notenboom aan de Biestsestraat in Biest-Houtakker. Het besluit is op 27 oktober verzonden.
De vergunning betreft het verwijderen van een boom op het terrein van Biestsestraat 43 in Biest-Houtakker. Het kappen van bomen kan noodzakelijk zijn vanwege veiligheid, onderhoud of andere redenen. Het besluit is onderdeel van een reguliere procedure.
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