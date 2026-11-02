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Notenboom in Biest-Houtakker mag worden gekapt

Het college van Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het kappen van een notenboom aan de Biestsestraat in Biest-Houtakker. Het besluit is op 27 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het verwijderen van een boom op het terrein van Biestsestraat 43 in Biest-Houtakker. Het kappen van bomen kan noodzakelijk zijn vanwege veiligheid, onderhoud of andere redenen. Het besluit is onderdeel van een reguliere procedure.

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