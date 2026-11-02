Advertentie
Hilvarenbeek trekt vier gehandicaptenparkeerplaatsen in
De gemeente Hilvarenbeek heeft besloten vier gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Deken Cauthalsstraat te verwijderen. Deze parkeerplaatsen werden nauwelijks gebruikt en zijn door veranderingen in de bewonerssituatie overbodig geworden.
Door het intrekken van de parkeerplaatsen komen vier extra parkeerplekken beschikbaar voor omwonenden. Het besluit is genomen in overleg met de eigenaar van het zorgcomplex Stichting Leystromen. Omwonenden hebben meerdere malen aangegeven dat er een tekort aan parkeerplaatsen is in de buurt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie