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Hilvarenbeek trekt vier gehandicaptenparkeerplaatsen in

De gemeente Hilvarenbeek heeft besloten vier gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Deken Cauthalsstraat te verwijderen. Deze parkeerplaatsen werden nauwelijks gebruikt en zijn door veranderingen in de bewonerssituatie overbodig geworden.

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Door het intrekken van de parkeerplaatsen komen vier extra parkeerplekken beschikbaar voor omwonenden. Het besluit is genomen in overleg met de eigenaar van het zorgcomplex Stichting Leystromen. Omwonenden hebben meerdere malen aangegeven dat er een tekort aan parkeerplaatsen is in de buurt.

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