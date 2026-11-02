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Sinterklaasintocht Drunen krijgt groen licht van gemeente
De Sinterklaasintocht in Drunen op 15 november heeft een vergunning gekregen van de gemeente Heusden. De vergunning is op 29 oktober verleend aan Stichting Kernmanagement Drunen.
De intocht van Sinterklaas in Drunen is een jaarlijks terugkerend evenement dat veel bezoekers trekt. Met de verleende vergunning kan de organisatie verder gaan met de voorbereidingen. Het evenement vindt plaats op woensdag 15 november.
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