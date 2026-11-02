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Drie nieuwe inritten voor woningen in Berlicum goedgekeurd

In Berlicum is toestemming verleend voor het aanleggen van drie inritten aan de Nieuweweg. Deze ontsluitingen zijn bedoeld voor vier vrijstaande woningen in het gebied 'Omgevingsplan Laar Nieuw Laar'. Het besluit is op 29 oktober definitief gemaakt.

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De aanvraag betreft het maken, hebben of aanpassen van uitwegen, een activiteit die buiten de standaard regels valt en daarom als een 'buitenplanse omgevingsplanactiviteit' (BOPA) is beoordeeld. De inritten zorgen voor directe toegang tot de nieuwe woningen in Berlicum.

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