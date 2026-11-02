Groote Wetering in Berlicum krijgt twaalf visvlonders

Er zijn twaalf visvlonders aangelegd bij Groote Wetering in Berlicum. Het definitieve besluit hiervoor is op 29 oktober 2026 genomen.

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De visvlonders, inclusief toegang, zijn een onderdeel van het omgevingsplan voor deze locatie. Een visvlonder is een platform aan het water dat speciaal is gemaakt om comfortabel te vissen. Dit besluit is voorbereid volgens de standaard procedure voor omgevingsactiviteiten, zoals bouwen.