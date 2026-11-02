Navigatie overslaan
Ontdek

Groote Wetering in Berlicum krijgt twaalf visvlonders

Er zijn twaalf visvlonders aangelegd bij Groote Wetering in Berlicum. Het definitieve besluit hiervoor is op 29 oktober 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De visvlonders, inclusief toegang, zijn een onderdeel van het omgevingsplan voor deze locatie. Een visvlonder is een platform aan het water dat speciaal is gemaakt om comfortabel te vissen. Dit besluit is voorbereid volgens de standaard procedure voor omgevingsactiviteiten, zoals bouwen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Sint-Michielsgestel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.