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Uitbreiding hoogspanningsstation in Waalwijk krijgt groen licht

Het hoogspanningsstation aan de Valkenvoortweg 11 in Waalwijk wordt uitgebreid. Het college van Waalwijk heeft hiervoor op 29 oktober een omgevingsvergunning verleend.

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De vergunning maakt het mogelijk om bouwwerkzaamheden uit te voeren die buiten het bestaande bestemmingsplan vallen. Het besluit is vorige week officieel bekendgemaakt. De uitbreiding van het hoogspanningsstation speelt een rol in de verdere ontwikkeling van de locatie aan de Valkenvoortweg.

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