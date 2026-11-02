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Oliebollenkraam krijgt vergunning voor december in Ossendrecht
In Ossendrecht mag een oliebollenkraam van 1 tot en met 31 december staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een tijdelijke vergunning verleend.
De kraam komt op De Cichorei, ter hoogte van huisnummer 15 en 16. De verkoop mag alle dagen van de week plaatsvinden tussen acht uur 's ochtends en zes uur 's avonds. Het gaat om een tijdelijke standplaatsvergunning voor de feestmaand.
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