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Oliebollenkraam tijdelijk op plein in Putte
Vanaf 1 december tot en met 31 december mag een oliebollenkraam staan op het plein aan de Antwerpsestraat in Putte.
De kraam mag dagelijks open zijn van acht uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. Het gaat om een tijdelijke vergunning die is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht.
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