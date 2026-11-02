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Oliebollenkraam tijdelijk op plein in Putte

Vanaf 1 december tot en met 31 december mag een oliebollenkraam staan op het plein aan de Antwerpsestraat in Putte.

Gevonden voor jou

De kraam mag dagelijks open zijn van acht uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. Het gaat om een tijdelijke vergunning die is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht.

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