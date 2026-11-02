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Kantoorverdieping in Beers wordt woonruimte
In Beers is een vergunning verleend om een kantoorverdieping aan de Grotestraat te verbouwen tot woonruimte. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft het besluit op 28 oktober genomen.
De verbouwing betreft een technische bouwactiviteit en vindt plaats op de adressen Grotestraat 4 en 4a. Het plan is bedoeld om de bestaande kantoorruimte geschikt te maken voor bewoning. Het besluit is onderdeel van de omgevingsvergunning.
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