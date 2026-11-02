Navigatie overslaan
Ontdek

Kantoorverdieping in Beers wordt woonruimte

In Beers is een vergunning verleend om een kantoorverdieping aan de Grotestraat te verbouwen tot woonruimte. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft het besluit op 28 oktober genomen.

Gevonden voor jou

De verbouwing betreft een technische bouwactiviteit en vindt plaats op de adressen Grotestraat 4 en 4a. Het plan is bedoeld om de bestaande kantoorruimte geschikt te maken voor bewoning. Het besluit is onderdeel van de omgevingsvergunning.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.